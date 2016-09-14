印警方採強硬措施 班加羅爾恢復平靜

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在印度警方與安全部隊採取宵禁與禁止大型集會措施後，陷入兩天示威暴動的印度科技城班加羅爾今天恢復平靜，許多科技公司和學校開門，恢復正常作息。

班加羅爾警察局長梅格瑞克（NS Megharikh）表示，目前整個城市仍禁止大型集會活動，以預防暴動再度發生。

為安全起見，昨天要求員工待在家中的跨國網路購物企業亞馬遜印度分公司，以及印度知名軟體公司印福思科技公司（Infosys）等資訊科技公司，今天紛紛重新開門營業。

「新德里電視台」（NDTV）報導，部分當地學校，也在今天重新恢復上課，但許多學校還是以慶祝印度南部知名的豐收節慶「歐南節」（Onam festival）為由，在今天放假一天。

卡納塔卡省（Karnataka）和坦米爾那都省（TamilNadu）百餘年來因高韋里河（Cauvery River）河水灌溉資源歸屬而爭執不休，之前因卡省攔住河水，讓坦省農民陷入缺水困境，坦省因而告上法院，印度最高法院12日裁定，卡省應該釋放定量的河水給坦省。

不過，這項裁定引起卡省農民憤怒，許多農民上街抗議，要求卡省政府不理會法院命令，抗議群眾封鎖高速公路並阻止公車通行，有人還焚燒公車的輪胎及衝入市政機構和商店破壞、搶奪。

身為卡省首府的班加羅爾也不例外，整個城市陷入無政府狀態，許多本土和外國科技公司紛紛宣布停止上班，學校也宣布停止上課，許多航班也宣布暫時停飛。

即使抗議激烈，但卡省政府仍然按照法院命令釋放河水給坦省，印度總理莫迪在呼籲民眾冷靜後，今天也在卡省省長達拉邁亞（Siddaramaiah）要求下，與當地政府官員商討對策。1050914

(中央社)