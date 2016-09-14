回首3年前婚姻浩劫 于美人學會愛自己
藝人于美人日前上節目分享自己3年前的婚姻浩劫，她提到，自己過去急躁與雞婆的個性，壓縮了夫妻相處的空間，她現在則把焦點放回自己，學習多愛自己一些。
敢說敢做、言談犀利的于美人，近日受邀公視「誰來晚餐8」，拜訪了一戶養牛超過30年的劉爸和兒子劉興麟的家庭，談論家人與夫妻相處等生活問題，于美人也大方分享自己3年前的婚姻浩劫。
3年前，于美人轟轟烈烈的家務事被搬上了台面，讓許多人對她產生不諒解與撻伐，對於夫妻間的摩擦，于美人說，「我的個性比較急、做事情快，他相對比較慢，所以後來很多事通通由我做決定，他配合久了，也會覺得很不舒服，可是他都沒有講，最後到一個臨界點，就通通爆發了。」
回首婚姻，于美人認為自己急躁與雞婆的個性，反倒壓縮了夫妻相處的空間，表示婚姻之所以會失敗，就是把先生該做的工作，都拿起來自己做了。
于美人說，「現在的婚姻要維持都很困難，很辛苦。現在的我強迫自己去旅行，把焦點放回自己，練習多愛自己一點。」她也強調，「不論是工作多累多忙，都一定要愛自己。」1050914
(中央社)
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