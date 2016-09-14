泰山＆殷仔 向鋒哥致敬

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旅日球員張泰山（圖／取自張泰山臉書）、陳偉殷（美聯社資料照），14日在臉書貼文向陳金鋒致敬。

Lamigo桃猿隊18日將為「台灣鋒炮」陳金鋒舉辦引退賽，兩位曾經與他一起穿上中華隊戰袍，在國際賽征戰的隊友張泰山、陳偉殷，14日不約而同在個人臉書貼文向鋒哥致敬。

張泰山的貼文如下：

致52：

永遠的中華隊第四棒，你值得我們所有人的喝采

抬頭仰望，一起向52致敬

陳偉殷的貼文如下：

致52:

球來就打 、相信自己。

你用行動讓我們懂得無懼的力量！

抬頭仰望，一起向52致敬

(中時電子報)