謝哲青愛妻學做月餅 NG品全下肚
《WTO姐妹會》15日中秋節晚間11點應景企劃『中秋節特輯』，新住民們搞笑扮演嫦娥、玉兔開場，還進行剝柚子大賽，感受過節氣氛。談到中秋節，主持人謝哲青透露，老婆娃娃最近開始學做月餅，身為老公的他，自然而然成為愛妻最好的白老鼠試驗品，但中秋節還沒到，已經吃了數十顆的月餅，苦笑說：「所有NG品幾乎都被我吃下肚了!」這也讓他擔心起自己的體重，深怕過完節後胖了一圈。
對於做月餅，謝哲青老婆娃娃是初學者，失敗在所難免，但求好心切的她，只將完美的成品分送給友人，NG品自留家裡，另一伴成了最大苦主，因為NG品全被謝哲青吃進肚。為了不浪費食物，謝哲青把所有形狀不好看或是爆漿流出來的月餅全部嗑光，至今已經吃了超過10顆以上，如此高熱量的攝取，讓他非常擔心體重失控，面對老婆陸續可能還會烤出失敗品，他貼心表示，自己辛苦一點，只好以「更多的運動」來維持自己的體重。
節目上安排剝柚子大賽，讓新住民們體驗台式中秋節。但對於「水果皮剝下後戴頭上」的這件事情，讓來自美國的新住民Cody相當不解，他笑說：「為什麼大家要『戴綠帽』?」而反觀另一位新住民，法國阿強非常的入境隨俗，秀出自己每年中秋節頭戴柚子皮的照片，更對Cody笑說：「真的很好玩，下次我也做一個送你戴。」
日本新住民也分享，原來日本卡通「美少女戰士」裡面的主角「月野兔」其實就是玉兔，「野」的意思就是等於是台灣字「的」，翻譯起來就是月的兔，因此，卡通裡她的招牌指令才會是「代替月亮來懲罰你」，聽完以後現場所有人都忽然恍然大悟，主持人高伊玲直呼：「實在是太有趣了!」
(中時)
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