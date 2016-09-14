微風廣場和微風南京周年慶 首日創11.5億業績

我要評比

微風廣場7樓贈品兌換處，群聚兌換來店禮、滿額禮的消費者。（業者提供）

微風廣場Coolway 粗跟中筒靴原價6480元、特價999元，1.5折。（業者提供）

微風廣場agnes b. DELICES木頭兔子公仔，原價2980元、特價1500元，限量5組，開店20分鐘完銷。（業者提供）

14日起來店禮第一波，KUMAMON托特包，微風廣場限量1000份，微風南京限量500份。（業者提供）

微風廣場15周年慶今天（14日）開跑，首日業績預估可達11億元，千萬刷手有14名，同步登場的微風南京首日業績預估可達5000萬元，兩者表現都很亮眼﹗

微風廣場為慶祝15周年生日快樂，今日上午11時推出開門禮，送200名入館消費者徹思叔叔起司蛋糕，12分鐘即全數發光；1F國際精品樓面禮限量50份的7500元禮券，6分鐘內全數兌換完，比去年快2分鐘。

微風超市滿1000元送Haagen-Dazs迷你杯冰淇淋，今日限量100份於中午前全數兌換完；限量5組的agnes.b 木頭兔子公仔開店20分鐘完售；鞋區推出均一價999元優惠鞋款，折扣下殺1.5折起造成搶購。

微風南京以餐飲為主打，首6日滿300送100，回饋率高達33%；獨家引進櫻桃小丸子爆米花、Hello Kitty人形燒獨家快閃櫃等。針對微風聯名卡會員，首五日加送100酬賓券；服裝流行包款折扣最低下殺5折、鞋子祭出超低2折優惠。

(中時)