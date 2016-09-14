《誰來晚餐8》于美人終於說出離婚原因

于美人上節目。(公視提供)

于美人拜訪劉家一家人。(公視提供)

敢說敢做、言談犀利的于美人，近日受邀公視《誰來晚餐8》拜訪了一戶養牛超過三十年的劉爸和兒子興麟的家庭，席間，對於長輩與夫妻相處等生活問題討論，而于美人也分享自己三年前的婚姻浩劫，節目中鼓勵每個人都要練習愛自己！該集節目將於9月16日周五公視播出。

三年前，于美人轟轟烈烈的家務事被搬上了檯面，讓許多人對她產生不諒解與撻伐，她說：「我的個性比較急，所以做事情快，那他相對比較慢，所以後來通通由我做決定，那他配合久了，也會覺得很不舒服，可是他也沒有講，最後就是到一個臨界點，就通通爆發了。」

回首婚姻，于美人認為自己急躁與雞婆的個性，反倒壓縮了夫妻相處的空間，表示婚姻之所以會失敗，就是把先生該做的工作，都拿起來自己做了。于美人說：「現在的婚姻要維持都很困難，很辛苦！現在的我強迫自己去旅行，把焦點放回自己，所謂的愛自己，是真的要練習。不論是長時間工作，都一定要愛自己。」

(中時)