中美共同制裁北韓將全面展開
共同社報導，據美國政府人士透露，14日關於聯合國安理會針對實施第五次核試驗的朝鮮的追加制裁，美國歐巴馬政府正在探討進一步加強資源交易管制，包括擴大朝鮮煤炭的禁止出口措施等。另據韓國政府表示，中國同意在新制裁決議中採取「更嚴格的措施」，因此圍繞具體的制裁內容，以美中為核心的安理會決議案磋商或將全面展開。
報導說，美國政府計劃以「最大限度的強硬措施」讓朝鮮懂得核試驗的代價，力爭斬斷核與導彈研發的資金來源。作為朝鮮的最大貿易對象，中國將提供何種程度的合作至關重要。有意見指出，中國或許會反對導致朝鮮金正恩體制不穩的制裁，協調工作也可能耗時長久。
報導說，據韓國外交部介紹，中國外交部長王毅13日晚與韓國外長尹炳世舉行電話會談，同意通過新的制裁決議，以更加嚴格的措施阻止核與導彈開發。
據了解，美國政府正在探索進一步嚴格針對佔據朝鮮礦物出口大宗的煤炭和鐵礦石國際交易。雖然安理會3月啟動的制裁原則上，禁止與朝鮮的煤炭和鐵礦石交易，但也含有寫明「跟核與導彈研發無關、純屬民生目的時，可以交易」的例外條款，因此朝方持續對華出口。
(旺報)
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