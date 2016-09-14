乾旱天災 南非被迫撲殺350頭河馬水牛
南非克魯格國家動物園被迫撲殺總計350頭的河馬與水牛，以便緩解30年來最嚴重的乾旱天災對動物的嚴重影響。
克魯格國家公園（Kruger National Park）目前大約有7500頭河馬以及4萬7000頭水牛，是有史以來最高數量。管理處官員計畫將遭到撲殺動物的肉類分發給周圍貧困村落的村民享用。
今年非洲乾旱已經導致好幾個國家的數百萬人民，面臨糧食嚴重短缺的窘況。
南非媒體「新聞24」（news24）今天引述公園發言人費赫拉（Ike Phaahla）表示，因為河馬與水牛茹素，每年消耗掉大量樹木與青草，缺少雨水等於缺少植物，無論如何這些動物最終將因乾旱而大量死亡。
1990年代的大乾旱曾經造成超過50%水牛死亡，只剩下大約1萬4000頭。經過20多年慢慢繁殖才有現在規模。
報導指出，乾旱是調控野生動物數量的自然法則。今年初已出現降雨量銳減現象，但管理處並無出手干預動物數量的計畫。可是隨著乾旱現象日趨嚴重，管理處只好出此下策。1050914
(中央社)
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