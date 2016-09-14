杜詩梅當媽了 透露有件事是新挑戰
在2000年演出《麻辣鮮師》展露頭角的杜詩梅，因為螢幕形象開朗又活潑令觀眾記憶深刻，近日她參與民視《我的老師叫小賀》的演出，這次角色大突破，演出劇中飾演非律賓混血──鄭楠鐘的媽媽，杜詩梅說光是口音的詮釋就對他是一個新挑戰，為了能夠好好詮釋新住民媽媽的角色，現場還和鄭楠鐘討教了媽媽平常是怎麼說話的，練習的過程也讓自己笑到不行。
被稱為校園劇始祖之一的杜詩梅，在闊別《麻辣鮮師》演出16年後，再次在民視的校園劇《我的老師叫小賀》中參與演出，甫出場就以華麗的「舞掃把」姿態登場，讓網友表示：「太狂了！」
杜詩梅笑說這次的演出讓他有種「景色依舊，人事全非」的感覺，在拍攝的過程中總是會不停回想起當初在拍攝《麻辣鮮師》的時期，尤其看到新一代的青春學生們的演出，讓他覺得有點淡淡的哀愁。
戲中演出杜詩梅兒子的鄭楠鐘，身高185公分，和杜詩梅將近相差30公分，如此大的身高差，讓杜詩梅笑說最不適應就是拍戲的時候被一個這麼大個的男生叫「媽」，感覺很彆扭，因為自己的個性還是很孩子氣，要演出一個在叛逆期青少年的母親讓她覺得有點痛苦，所以每次被稱「媽」的時候心中都會愣一下才會回過神，杜詩梅開玩笑說都要開拍前都要催眠自己是鄭楠鐘的媽，不過最難的除了口音的呈現以外，要演出一個媽媽的份量也讓她覺得非常不容易。
(中時)
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