榮科籲歐盟設總部 建共同軍隊
歐洲聯盟執行委員會主席榮科（Jean-Claude Juncker）今天表示，歐盟應建立聯合總部，以協調成立共同軍隊。
榮科在歐洲議會發表年度歐盟狀況演說指出：「我們沒有一個常設機構，無法有效運作，因此必須建立一個歐盟總部，以成立共同軍隊。」
這場演說主要圍繞英國6月公投決定脫離歐盟。
榮科強調，英國脫歐後，歐盟剩餘27個成員國必須團結一致，包括承擔加重的國防責任。
他告訴歐洲議會議員：「我們不能再仰賴單一成員國的力量，而是要團結一致，確保我們的利益受到維護。」
歐盟原28個成員國中22國也是美國所主導的北大西洋公約組織（NATO）成員國，但榮科堅稱，歐盟的軍事雄心不會影響與美國的這個重要關係。北約總部設在比利時布魯塞爾。
他表示：「這與北約應能互補，歐洲加強防務不會減損與美國的團結。」
除了增強軍事角色，榮科並說，歐盟將須加強外交勢力，暗示歐盟應有單一外交部長。（譯者：中央社蔡佳伶）1050914
(中央社)
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