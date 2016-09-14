希拉蕊患肺炎只告訴少數親友 要求保密

美國總統候選人希拉蕊．柯林頓11日出席紐約911紀念活動時，因身體不適提早離場。她表示，她只讓少數家人、朋友與幕僚知道她罹患肺炎，並要求他們保密。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，美國有線電視新聞網（CNN）主播安德森古柏（Anderson Cooper）12日晚間在節目上透過電話訪問希拉蕊（Hillary Clinton），詢以為何沒有向外界透露此事。

希拉蕊答稱：「我只是不認為，這件事情有什麼大不了的。不過就是，1個忙碌且活躍的人要是碰到這種情況，還是會繼續做該做的事。」

「紐約時報」（New York Times）報導，得知此事的少數人「論定，希拉蕊不希望自己寧可將肺炎保密並繼續工作一事遭人質疑」。

希拉蕊長期幕僚阿貝定（Huma Abedin）與顧問米爾斯（Cheryl Mills）先前已悉知此事。（譯者：中央社周莉芳）1050914

(中央社)