里約帕運 印度拿下男子標槍金牌
印度標槍選手賈賈利亞今天在里約帕運奪下男子F46組標槍金牌，成為印度第二位在帕運拿下金牌的運動員，也為印度奪下本屆里約帕運第4面獎牌。
根據「印度快報」（The Indian Express）網站報導，賈賈利亞（Devendra Jhajharia）今天在里約以63.97公尺刷新男子F46組標槍帕運紀錄，也改寫他自己在2004年雅典帕運投擲62.15公尺的紀錄。
印度總理莫迪在聽到奪金消息後，先在推特上恭喜賈賈利亞能創造歷史，奪下金牌當之無愧；他還說，「我們為賈賈利亞感到驕傲。」
這名來自拉吉斯坦省（Rajasthan）的運動員，8歲時因意外左手遭到截肢，但沒有因此阻礙他堅持夢想，致力參加帕運田徑賽，且因表現傑出，於2012年獲得印度政府頒發第4級公民榮譽獎蓮花士勳章（Padma Shri）。1050914
(中央社)
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