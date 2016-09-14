電郵被駭 揭美前國務卿鮑爾批川普賤民

美國前國務卿鮑爾（Colin Powell）的部分私人電郵被駭後內容曝光，鮑爾在一些電郵裡赤裸裸地批評共和黨總統候選人川普（Donald Trump）是「國家之恥」、「國際賤民」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，鮑爾還稱支持川普的那些出生地質疑者是「種族主義者」。

這些電郵今天被新聞網站「BuzzFeed」及「The Intercept」等單位首度披露。鮑爾的電郵內容與其他近期同樣被駭的其他知名人物的資料，被公布於「DCleaks」上。

鮑爾的助理絲菲里諾（Peggy Cifrino）告訴媒體：「這些電郵內容正確無誤，我們此刻沒有進一步評論。」

鮑爾是美國前總統小布希（George W. Bush）剛上任時的國務卿，電郵也顯示，仍未表態支持川普的共和黨大老鮑爾，毫不掩飾他對川普這位充滿爭議的共和黨候選人的質疑。

鮑爾在6月一封電郵裡指川普是「國家之恥」（national disgrace）、「國際賤民」（internationalpariah）。另一封電郵裡，鮑爾指川普只能迎合共和黨內最糟糕的那些支持者，以及貧困可憐的白人群眾。

另據福斯新聞網（Fox News）報導，鮑爾也在其他電郵裡警告希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）和她的幕僚，她在國務卿任內以私人電郵處理公務引起的爭議，別找他當代罪羔羊。

鮑爾在電郵裡說：「我過去2年已3次警告她的人，不要扯上我。」「紐約時報」8月披露，希拉蕊今年7月告訴聯邦當局，鮑爾曾對她詳細說明他任內使用電郵處理公務的情況。1050914

(中央社)