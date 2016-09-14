高鐵台南-左營站 恢復雙向通車
台灣高鐵受莫蘭蒂強颱10級暴風侵襲，高雄燕巢路段發生菜網入侵纏繞於東西線架空線事件，經高鐵人員搶修後，9點已恢復雙向通車，各車次將按照時刻表發車，並調整各車次為全車自由座，疏運返鄉旅客。
莫蘭蒂強颱來襲，造成高鐵南下633車次列車集電弓受損，台南到左營區間下午雙向暫停運轉。經高鐵維修人員趕赴現場搶修後，已在晚間19時45分排除異物，恢復台南往左營間單線運轉，9時起已全線雙向恢復營運。
台灣高鐵表示，由於今適逢中秋節旅運高峰，因此緊急協調客運業者，啟動站間接駁，一共調派99部遊覽車行駛台南—左營區間，持續疏運返鄉人潮，並針對相關票務處理及退換票作業如下：
1.凡購買因天災影響而致遲延、中斷或取消之車次，若車票未經使用，旅客可自原乘車日起一年內，持原車票至各車站售票窗口辦理全額退票，免收手續費；若旅客仍欲搭乘高鐵，一年內均可持原車票採空位搭乘方式搭乘後續列車，或更換為其他仍有座位列車之對號座車票。
2.今日原購買含台南至左營區間車票之旅客，將退還未乘區間之票價，旅客可於一年內憑車票至各車站售票窗口辦理退票事宜。
3.因原車次受運轉變更影響致改乘其他車次者，如改乘較低票價車廂且有車廂票價差額者，將退還已乘區間車廂票價差額。
(工商)
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