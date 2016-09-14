林生祥風光爭金音 感謝反石化業居民

第7屆金音獎今天公布入圍名單，歌手林生祥領軍生祥樂隊以專輯「圍庄」獲評審團獎和6項入圍，林生祥謝謝多年來與石化工業奮戰的居民及社會運動者。

由文化部影視及流行音樂產業局主辦，第7屆金音創作獎10月29日在台北南港展覽館登場，今天舉辦入圍名單公布記者會，歌手葛仲珊、舒米恩和樂團「巨大的轟鳴」擔任揭曉嘉賓。

今年共計1856件報名，經評審團評審後117件作品入圍，角逐19獎項，其中「圍庄」入圍最佳專輯、最佳創作歌手等6獎，並獲頒評審團獎；樂團「草東沒有派對」以「醜奴兒」入圍最佳專輯、最佳樂團等6獎。

林生祥晚間在社群網站臉書（facebook）表示，謝謝多年來與石化工業奮戰的居民，以及走在第一線的社會運動者，「若沒有他們持續的努力，我們沒有那麼精彩的故事可以書寫。」謝謝工作團隊一起挑戰「圍庄」概念雙唱片，「這是我有史以來做過最辛苦的一張唱片，謝謝你們願意跟我一起奮戰」。

他說，還要謝謝將近2600人次的朋友，以群眾募資方式幫助發行專輯，這些榮耀要分享給大家。「再次感謝，未來我們繼續努力。」

今年傑出貢獻獎由資深音樂人黃瑞豐獲得，黃瑞豐是流行音樂界資深音樂人、爵士音樂演奏家、錄音室鼓手、爵士鼓教育推廣者，享有「台灣鼓王」美譽，對台灣樂壇貢獻良多。1050914

(中央社)