以色列自行發射間諜衛星 但成敗未明

以色列成功的將地平線11號送入太空，但還沒辦法成功與衛星聯絡上。(圖/以色列國防部)

以色列最近用自主研的沙維特火箭(Shavit)，將一枚稱為「地平線11號」(Ofek 11)的間諜衛星帶入太空。不過相關官員說，目前還不能確定這枚衛星是否能成功完8年的偵察任務。

「國防新聞」(Defense NEWS)報導，以色列近期在自己的火箭中心「帕爾馬奇空軍基地」(Palmachim Airbase)發射了最新的間諜衛星「地平線11號」，發射過程一切順利，不過以色列相關部門面色凝重不敢大意。

地平線11號的前一代，地平線10號。它於2014年發射成功，用途就是地面偵查。(圖/以色國防部)

以色列國防太空局主管阿門農.哈拉利(Amnon Harari)說：「我相信一切很好，現在正在與衛星進行通訊，只是情況還無法確定。現在我們正在檢查相關系統，有一些數據與我們預期的不同，所以我們確實有一點擔心。」

相關官員說，現在還無法確定是成功或是失敗，還需要幾天的時間來分辨相關資料。

以色列在1980年代成立太空火箭部門，並選定特拉維夫市以南13公里的帕爾馬奇空軍基地負責火箭發射事宜。所使用的太空火箭稱為沙維特式，是希伯萊語的「彗星」之意。沙維特火箭為小推力火箭，最多可以將800公斤的載荷送上太空，現在使用的是沙維特2型。

近日發射的地平線11號，是以色列的地表偵察用間諜星，據稱配有可解析地面目標70公分的精確望遠鏡，主要的偵察對象就是四週的鄰國，包括伊朗、伊拉克、敘利亞等。

在9月1日時，轟然爆炸的獵鷹9號火箭，上頭就搭載有以色列的新式通訊衛星。(圖/美聯社)

以色列近日的衛星似乎運氣不太好，地平線11號目前還生死未卜；至於先前另一枚5.4噸重的通訊衛星就直接毀在烈焰當中。本月初在美國發射失敗的獵鷹9號火箭，上頭就搭載有以色列的通訊衛星。

(中時電子報)