近55年最高溫 中國夏季用電量大增
中新社14日報導，中國國家發改委新聞發言人趙辰昕14日透露，受夏季氣溫偏高影響，8月份中國用電負荷維持7月份以來的高量，多地用電負荷創歷史新高。
趙辰昕透露，2016年1～8月份，中國全社會用電量約38,920億千瓦時，22增4.2％，增速較去年同期提高3.3％。
趙辰昕分析說，中國用電量增速快速上升，主要受氣溫和去年同期基數影響。今年夏季中國平均氣溫21.8℃，比常年同期偏高0.9℃，創1961年以來最高。受氣溫影響較大的三產和居民生活用電，年成長別為15.5％與19.9％，增速較去年同期大幅提高7.7％與17.9％。
發電情況方面，趙辰昕透露，受近期用電負荷攀升影響，火力發電量增速由負轉正。8月份中國水力、核能、火力發電量， 年增分別為5.8％、20.1％及7.7％；而1～8月，中國水力、核能、火力發電量，年增率分別為成長13.4％、23.7％及下降0.4％。
(工商)
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