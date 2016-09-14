被控駭WADA資料庫 俄國否認

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世界反禁藥組織（WADA）電腦系統被駭客入侵，外界將矛頭指向俄國。俄羅斯體育部長今天否認WADA被駭與俄國政府有任何關係。

法新社報導，俄國體育部長穆特科（Vitaly Mutko）是於出席歐洲足球總會（UEFA）大會之餘，被記者問到俄國是否與被控駭入WADA的駭客組織「Fancy Bears」有關聯。

穆特科透過翻譯說：「你們怎麼證明那些是俄國駭客？你們什麼事都推到俄國頭上」

穆特科表示，他對WADA被駭一無所悉，「我們也會非常關切，因為被駭資料庫裡同樣有俄國選手，我們也可能成為被害者」。

WADA昨天指控俄國駭客侵入他們的資料庫，還公布了美國體操選手拜爾斯（Simone Biles）、大威廉絲和小威廉絲（Venus and Serena Williams）、美國女籃選手唐恩（Elena Delle Donne）的檔案，顯示她們也有用藥。

WADA在聲明裡指控，以「Fancy Bears」之名為人所知的俄羅斯網路間諜組織「Tsar Team」（APT28），侵入他們的資料庫「運動禁藥管制行政管理系統」（ADAMS）。

在WADA一份報告，指俄國以國家運作禁藥使用後，整個俄羅斯田徑代表隊及俄國數十名其他運動項目的選手即遭全面禁賽。1050914

(中央社)