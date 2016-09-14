被控駭WADA資料庫 俄國否認
世界反禁藥組織（WADA）電腦系統被駭客入侵，外界將矛頭指向俄國。俄羅斯體育部長今天否認WADA被駭與俄國政府有任何關係。
法新社報導，俄國體育部長穆特科（Vitaly Mutko）是於出席歐洲足球總會（UEFA）大會之餘，被記者問到俄國是否與被控駭入WADA的駭客組織「Fancy Bears」有關聯。
穆特科透過翻譯說：「你們怎麼證明那些是俄國駭客？你們什麼事都推到俄國頭上」
穆特科表示，他對WADA被駭一無所悉，「我們也會非常關切，因為被駭資料庫裡同樣有俄國選手，我們也可能成為被害者」。
WADA昨天指控俄國駭客侵入他們的資料庫，還公布了美國體操選手拜爾斯（Simone Biles）、大威廉絲和小威廉絲（Venus and Serena Williams）、美國女籃選手唐恩（Elena Delle Donne）的檔案，顯示她們也有用藥。
WADA在聲明裡指控，以「Fancy Bears」之名為人所知的俄羅斯網路間諜組織「Tsar Team」（APT28），侵入他們的資料庫「運動禁藥管制行政管理系統」（ADAMS）。
在WADA一份報告，指俄國以國家運作禁藥使用後，整個俄羅斯田徑代表隊及俄國數十名其他運動項目的選手即遭全面禁賽。1050914
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。