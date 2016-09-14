軍方明將派兵力3,690員 協助東南部地區災後復原

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國軍今日協助南投仁愛、高雄那瑪夏、桃源、屏東來義、枋竂等8處鄉民撤離914人。（國防部提供）

國防部今（14）日表示，因應「莫蘭蒂颱風」來襲，國軍目前待命兵力計3萬2,391員，主要災防裝備包括航空器15架、艦艇115艘、甲車314部、輪車2,382部、工程機具1,320部等皆已完成整備；另為執行山區緊急搜救任務，陸軍航特部及海軍陸戰隊，已完成特戰小組14組87人預置兵力派遣規劃，依令進駐宜蘭南澳、高雄那瑪夏、桃源、南投信義等13處，俾能於第一時間投入災害搶救工作。

國防部指出，國軍今日協助南投仁愛、高雄那瑪夏、桃源、屏東來義、枋竂等8處鄉民撤離914人，沙包堆置1萬0,694包，累計昨日迄今共派遣兵力7,162員，車輛機具5類809項，鄉民撤離2,202人，沙包堆置共計1萬7,274包。明(15)日第二、四作戰區，預劃派遣兵力3,690員，協助屏東、高雄、臺南、花蓮及臺東等地區災後復原工作。

國防部強調，面對「莫蘭蒂颱風」侵襲臺灣地區所造成的災害，國軍持續加強各項災防整備及投入災害復原工作，並依颱風動態隨時調整，俾於第一時間，全力協助縣市政府執行災後復原工作。

(中時)