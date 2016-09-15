五月天、蔡依林都來！直接翻唱退流行 超瞎翻唱才夠屌！

許多網路團體都以惡搞玩出高人氣，其中瞎唱歌曲系列更是受到網友大力推崇。（圖／取材自Youtube、臉書）

近年選秀節目熱潮退燒，但音樂類型節目卻層出不窮，不論是專業歌手還是素人，均在舞台上大秀歌藝，而往往許多歌曲在經過重新編曲翻唱後，知名度還比原唱還高，甚至讓人不清楚究竟誰才是原唱，不過近來卻刮起一股「瞎唱」風潮，不從編曲下手，反而改從歌詞著手，直接英翻中、結合時事、配上逗趣畫面等等，再讓網友笑到崩潰的同時，直接忘記原版到底怎麼唱，現在就來介紹幾首近來火紅的瞎唱歌曲！

「這群人」將十多首西洋經典曲目用國語、台語「直譯」翻唱，推出後引發網友熱烈討論。（圖／翻攝自Youtube）

以各式「經典語錄」爆紅的網路團體「這群人」，先前為了慶祝臉書與Youtube頻道追蹤人數破百萬，推出費時3個月的全新作品「超瞎翻唱」，將十多首西洋流行曲目重新翻唱，更以國語、台語「神翻譯」，直譯歌詞讓網友聽到噴飯，長達8分鐘的影片質感絕佳，幾近還原原版MV，誠意十足讓網友拍手叫好。

這群人 TGOP│超瞎翻唱 Super Lousy Cover Songs 挖新鮮，精彩無極限 號召粉絲

事實上在這支影片推出前，這群人已在2012年推出過瞎唱經典，改編自韓國鳥大叔PSY爆紅曲目《GANGNAM STYLE》的《學尬乾那塞》，趕搭上該曲熱潮時所推出的作品，不僅成功打響他們的名號，至今也是這群人點閱率最高的作品，不過這個紀錄有望被「超瞎翻唱」超過。

這群人 TGOP│學尬乾那塞 Studied like sh*t ( PSY GANGNAM STYLE Parody / 台灣騎馬舞) 挖新鮮，精彩無極限 號召粉絲

「白癡公主」惡搞蔡依林歌曲，大唱女生出門化妝的SOP。（圖／翻攝自Youtube）

另一組網路紅人「白癡公主」，因惡搞迪士尼經典動畫配音爆紅，尺度極開的風格與帶點十八禁的內容深受歡迎，此次他們惡搞蔡依林經典舞曲《看我72變》，歌詞中大唱「約三點，花三小時準備」、「變美你祖嬤變美，給我一點時間」、「眼線、畫眉、香水、胸墊」唱盡女生出門化妝準備的辛酸路程，也用迪士尼動畫裡的王子高唱饒舌「什麼約好見面三點，我在樓下等到想睡」令男性網友拍手叫好。

先前天團五月天推出新歌《派對動物》，同樣成為白癡公主的惡搞對象，在經過巧思打造下，《派對動物》成為專替為小胸部所苦的女性發聲的歌曲，口號直呼：「我小我驕傲」再次讓網友崩潰，歌詞中唱出了胸部小的女性才有的優勢，更振臂疾呼要小胸部女性為自己感到驕傲，成為另類的勵志神曲。

「在不瘋狂就等死」利用搞笑短片嘲諷時事，也用惡搞歌曲唱出許多人新聲。（圖／翻攝自在不瘋狂就等死臉書影片）

臉書同樣擁有百萬粉絲的「在不瘋狂就等死」，一樣是善於拍攝短片諷刺時事、訴說男女心情的網路團體，日前他們推出一支改編自筷子兄弟的洗腦神曲《小蘋果》的影片，內容唱到：「首次見面叫姊妹，見縫插針你最會，女人可怕是那張嘴」、「帥哥約你吃飯，你裝小鳥胃」、「她的捏捏明明只有B，老愛去買低胸深V」狠狠嘲諷某些女性，而在後半段又反唱「他的衣服常常都有一種香水味，我很保證一定不是他的古龍水」、「他們手機都常關靜音，都在半夜偷傳簡訊」打臉劈腿男性，這支惡搞歌曲堪稱「男女通殺」，句句帶刺的歌詞讓很多網友聽了直呼：「完全命中啊！」

而在上個月手遊《寶可夢GO》剛於台灣上線時，在不瘋狂就等死也推出改編張懸《寶貝》的作品，用唱的去描繪台灣人民沉迷於此款遊戲的現象，「神起寶貝、寶貝，抓了什麼寶貝，讓你整天都逛街」、「唉呀呀～車停靠邊，被撞到了，你不對！」、「啦啦啦啦～全民運動，一起行動、阻礙交通」結合時事的創意巧思，讓這支影片成功吸引200多萬人次瀏覽。實際將以上三組團體的影片全部看過，便會發現「瞎唱」、「惡搞翻唱」等影片點閱率都是所有作品中的前幾名，可見這股風潮深深受到網友歡迎啊！

(專題報導)