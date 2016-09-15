黃渤才是神回覆之王！小S都說不贏他

黃渤神回覆的技術相當高超。（圖／本報系資料照片）

大陸男星黃渤雖然顏值不高，可他說學逗唱樣樣行，更是票房保證！不過其實讓許多觀眾更為之瘋狂的，其實是他的「神回覆」！黃渤高智商又言之有物的回答，讓許多主持人或是記者都甘拜下風，就連外界公認賤嘴的小S也說不過他，作勢要求饒。

黃渤的說話之道有目共睹，他不僅總能在被調侃時反將一軍，甚至能說得更言之有物！2013年他出席台灣第50屆金馬獎，擔任頒獎人時被鄭裕玲調侃穿得不夠隆重，怎知黃渤一句「對呀，他們是客人，客人到人家家裡去當然要穿得龍重點，因為妳有5年沒來，這5年我一直在金馬獎，我已經把金馬獎變得像家一樣了，回到家裡一定要穿得舒服點。」這番話讓台下所有大咖聽得狂拍手叫好。

除了能把調侃變得合理，黃渤最讓人敬佩的，莫過於他誇獎別人的技巧，不矯情又有道理！先前他與劉亦菲出席北影校慶，外表成熟的他，讓許多人驚訝「原來他倆同屆！」黃渤就很有技巧地說「她是一直很美，我是越來越美。」讓一旁劉亦菲開心不已。

至於與趙薇合作時，黃渤更是誇獎「本以為老天是公平的，後來才發現不公平，為什麼老天會給一個人如此的外貌，又有才華，這次又認識到她的演技，所以說老天還是不公平。」誇得趙薇笑呵呵。

而黃渤還被公認有一大絕招，就是他在回絕別人時總能順帶把對方誇一番，讓人不原諒他也難！他先前與周星馳合作《西遊降魔篇》，演出孫悟空一角，據悉當時黃渤拒絕好幾次，他對周星馳稱「您這座山太高了，我翻不過去。」就連上知名節目《魯豫有約》，主持人問他有沒有覺得自己火（指紅了）了，黃渤都高招回覆「那肯定呀，都來《魯豫有約》了，能不火嗎？」

不僅能誇人、自嘲，黃渤面對小S「賤嘴」攻勢也很有一套，先前他上《康熙》被小S調侃長得很特殊，他自嘲自己越看越抽象，今年他上她《姐姐好餓》，小S問了許多與林志玲相關的問題，還希望他發揮演技狠罵自己，原本黃渤有些尷尬，怎知最後火力全開，「妳就是這麼幼稚，就是這麼可笑是吧！天天跟人家林志玲比，從容貌、從身高、從體型、從涵養、從學識，妳哪一點可以跟人比？」說得小S都眼眶泛紅，直呼為什麼要說的那麼逼真傷人？笑壞網友。

(專題報導)