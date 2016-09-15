閩台美食饗宴 好食記120集中時獨家播放

台南傳統美味虱目魚粥。（圖/海峽衛視）

阿憨鹹粥。（圖/海峽衛視）

為比較兩岸美食文化特色，海峽衛視耗費龐大人力和時間，深入福建與台灣各地，拍攝美食短片「好食記」，介紹物美價廉且具有傳統特色的在地美食。本系列影片從美食文化根基談起，現場記錄了上百位專業師傅的烹調秘密以及對於美味的堅持。無論食材的挑選與處理、刀工的技巧、火候的拿捏、時間的控制、調味方式的選擇等，處處都展露了中國美食色香味俱佳的豐富藝術性。每集3分鐘的短片，帶著觀眾遊覽閩台各地，而處處的現代場景中，都依然保留著代代相傳的美味。觀眾可以隨著空拍攝影機飛越雕樑畫棟的美麗建築，還可在精緻的攝影與剪接中品嘗令人口齒留香回味無窮的中國飲食文化。

「好食記：阿憨鹹粥」帶觀眾來到古都台南，品嘗傳統美食虱目魚粥。台式鹹粥南北不同，北肉南魚。在虱目魚的故鄉，虱目魚粥就是台南人早餐的首選。以肥嫩的虱目魚肚來做鹹粥，油脂豐富，蒜頭酥與醬油拌上Q彈肥厚的魚皮，鮮美彈牙。片中的阿憨鹹粥已開業一甲子，6點開門迎客，每日營業16小時。從創始以來，阿憨鹹粥就保留福建漳泉二州的半粥料理方式，老闆張森雄表示，半粥式的做法，必須將米粒火候控制得很好，如此可使湯特別濃郁，讓米粒粒分明。古早做法的傳承，讓人能感受到濃郁的鄉土氣息。

中時電子報獲海峽衛視獨家授權，將於9月19日至11月19日間，推出共120集、每集3分鐘的「好食記」短片，為閱聽眾提供前所有未有的視聽饗宴。節目將會透過中時電子報的首頁、Youtube、Line官網以及Facebook粉絲團播出。

(中時電子報)