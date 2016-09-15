王軍凱罕見颱風告假 後備王蕾雅照三餐問候

王蕾雅一有空就向王軍凱討教氣象專業。（台視提供）

「莫蘭蒂」來勢洶洶，以往颱風不缺席的台視鎮台氣象主播王軍凱，這回竟罕見告假，新生代主播王蕾雅扛下播報重擔，有機會展現實力卻緊張到失眠，還照三餐問候他。

王軍凱早在一個月前訂了中秋節前往歐洲的機票，陪同妻子到德、法國看展，他笑說：「真的是『莫非定律』，只要一排定休假、颱風就來報到！」雖關心颱風的動態，但他更擔心老婆隻身赴歐洲沒人照顧，不過他說自己是「人在歐洲、心在台灣」不僅關注「莫蘭蒂」，他也預告會在法國凱旋門或巴黎鐵塔，用臉書直播「馬勒卡」颱風動態，他也開玩笑說：「如果觀眾發現斷訊的話，應該就是手機被搶了。」

新生代主播王蕾雅準備上戰場緊張到失眠，甚至還在休假期間特別到公司觀摩王軍凱播氣象，王蕾雅開玩笑的說：「把軍凱前輩當神拜，不僅照三餐line他、請教氣象資訊外，還會把他之前播氣象的畫面，拿來反覆的觀摩並格放練習他的動作。」

(中時)