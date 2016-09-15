高雄鳳山平房倒塌 警消救出8旬兄弟
高雄鳳山區三民路巷弄內1棟老舊瓦舍，經不住狂風暴雨，今晚8點多左右屋頂倒塌，屋內80幾歲的葉姓兄弟受困，2個多小時後才被鄰居發現，警消獲報前往搶救，11點多將兩人救出，哥哥送大東醫院救治，無生命危險，弟弟則是輕微擦傷，已通知社會局協助安置。
警方表示，葉姓兄弟住在三民路1棟老舊的瓦造平房內，因莫蘭蒂颱風狂風暴雨侵襲，晚間8點多屋頂應聲倒塌，兩人被壓在瓦礫堆內，沒有手機無法向外求救，鄰居雖然就住在隔壁，但當時風雨很大，完全沒有人發現。
約2個多小時後，才有鄰居察覺房屋倒塌，10點12分打電話報警求救，轄區成功派出所及警消開挖察看，11點45分左右將兄弟兩人救出，77歲弟弟傷勢輕微，僅手腳擦傷，而81歲哥哥被壓在瓦片、柱子下，身上多處擦挫傷，送大東醫院救治，除了身體虛弱之外並無生命危險。
警方將弟弟帶回派出所照顧，並通知社會局處理後續安置事宜。
(中時)
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