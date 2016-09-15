師生不畏強颱 溫馨探訪獨居老人

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新店高中師生與碧潭派出所警員不畏強颱莫蘭蒂的風雨，關心獨居老人。（葉書宏翻攝）

新店高中師生與碧潭派出所警員不畏強颱莫蘭蒂的風雨，關心獨居老人。（葉書宏翻攝）

中秋節將至，新店高中師生分成三個小組，與碧潭派出所警員不畏強颱莫蘭蒂的風雨，帶著學校附近出名的水餃、八寶粥、柚子及雞精等伴手禮，探望新店地區的獨居老人。

碧潭派出所先篩選最需要關懷的獨居老人，與新店高中學務處合作進行定期的社區獨居老人關懷計畫。

探訪除了問候老人，了解需求外，並協助老人作居家環境整理與防颱準備，音樂班的學生更帶著小提琴、長笛，為老人現場演奏耳熟能詳的台語歌謠。老人們對於在這群可愛孫子們的到訪，感到相當溫馨與開懷。

(中時)