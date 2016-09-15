不倫醜聞打擊大 乙武洋匡宣布離婚
《五體不滿足》的作家乙武洋匡14日在自己的網站上宣布了離婚消息。
他寫著，「容許我向大家報告，我、乙武洋匡與妻子已經離婚。儘管我自身有很多不足的地方，感謝在15年的這段很長的歲月中，她為了家人盡心盡力。」
「我們夫妻雖然決定各奔西東，但我是孩子們的父親這件事是不變的。今後我會不讓他們丟臉地，善盡做父親的責任。」
「我們夫妻商量的結果認為，這次的決斷對每個家人而言都是最好的。希望今後他們能過稍微平穩的生活。」
今年3月24日出刊的《週刊新潮》爆料，乙武洋匡與5名女性不倫的醜聞。原本計劃在自民黨的提名下出馬競選參議員，卻因一連串的醜聞而不得不放棄競選。
事發後，他的妻子仁美原本一直表示支持丈夫，但今年6月傳出乙武已與家人分居。
(中時)
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