陳珮騏中秋不烤肉 床上嚐小鮮肉

孫陽(左起)、陳珮騏及楊永維合拍戲。(CHOCO TV 提供)

陳珮騏(左)和楊永維。(CHOCO TV 提供)

孫陽(左)及陳珮騏。(CHOCO TV 提供)

陳珮騏中秋連假前夕趕拍CHOCO TV 網路劇《X情人》系列之《外送情人》，適逢中秋片場不烤肉，但她卻「品嚐」床上兩鮮肉！

陳珮騏與有「小楊祐寧」之稱的陽光男孩楊永維及台港混血模特兒孫陽首次合作；開拍的第一場戲激情爆表，陳與孫更是一路從門口濕吻、脫衣激戰到床上，尺度之大連導演都看得臉紅心跳，大呼「珮騏完全賺到！」

因八點檔《世間情》中女女戀成名的陳珮騏，對手戲對象向來都是同齡或比她年長的資深演員，第一次與「鮮肉」新生代演員對戲；為帶給觀眾耳目一新的視覺觀感，更為了跳脫以往形象，特意將一頭招牌黑髮剪短並染為淺咖啡；現場劇組人員竟無人第一時間認出，直呼還以為是哪位新人探班。

大肌男楊永維拍攝前狂做伏地起身，前部作品《一代新兵八極少年》入選本屆金鐘戲劇節目獎，此次從打拳的八極少年挑戰床上肉搏風流男，演技更突破；鮮少在螢光幕前裸上身的台港混血男模孫陽也敬業脫了！

演員們互動熱絡，拍攝空擋更在床上提前慶祝中秋，上演兩男求歡獻月餅的戲碼、陳珮騏害羞說：「鮮肉來者不拒！」欲拒還迎的態度讓現場工作人員大笑不已。

(中時)