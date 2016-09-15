香草航空琉球線今日開航

今年日本旅遊最熱門的景點非沖繩莫屬，觀光人潮絡繹不絕，今（15）日起，全日空（ANA）旗下100%出資成立的香草航空台北⇔沖繩航線首航班機就要起飛，國人前往沖繩旅遊又多了一個新的選擇！

首航之日適逢台灣中秋假期，香草航空搶先推出首航紀念心動香草促銷專案，販售日期自2016年9月16日17:30～2016年9月20日22:30（台灣時間），連續假期更有充裕時間討論行程，輕鬆購買促銷機票。促銷票價台北⇔沖繩單程未稅最低只要TWD1,088元起，敬請把握！

從台北飛沖繩只要1個多小時，享有交通便捷優勢的同時更具備購物及娛樂等多重觀光魅力。夏天到沖繩海灘曬太陽，冬天到沖繩美國村欣賞浪漫夜景，一整年都適合前往旅遊。特別是在12月聖誕節，造訪美國村不但能品嚐美味料理，期間限定的聖誕裝飾更適合拍照取景，讓旅遊增添好心情。想了解更多促銷訊息，購買沖繩冬季優惠機票，可上香草航空官網查詢。

(工商)