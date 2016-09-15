周杰倫攜母飛青島慶生

圖片提供：周杰倫臉書

周杰倫（周董）目前忙著「地表最強」世界巡迴演唱會，週五（16日）將在青島開唱，14日他已經帶著媽媽飛往當地。15日是周董媽媽的生日，他再忙碌也不忘替母親過生日，於半夜12點在當地買了用花朵裝飾的大蛋糕慶生，更在臉書po出：「著我偉大的媽媽生日快樂啦。」許多粉絲也紛紛在下面留言祝福。

(時報周刊)