奢侈品零售類股跌幅抵消 歐股持平

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彭博報導，在歷經2個月來最大4日跌幅後，歐洲股市大致持平，主因奢侈品零售類股跌幅抵消了礦業股的漲幅。

道瓊歐洲600指數跌0.30點或0.09%，報338.42點。

英國股市FTSE 100指數漲7.68點或0.12%，報6673.31點。法國股市CAC 40指數跌16.92點或0.39%，報4370.26點。德國股市DAX指數跌8.20點或0.08%，報10378.40點。(譯者：中央社簡長盛）1050915

(中央社)