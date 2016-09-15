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圖輯》陳金鋒14年前登大聯盟 建仔率球星致敬

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陳金鋒
陳金鋒在國際賽專門棒打大物投手，敲響巨炮名號，並在2002年登上大聯盟，是台灣第一人。(本報系資料照)

「台灣巨砲」陳金鋒決定本季打完中職，卸下戰袍退休，他在2002年9月14日在洛磯隊主場首次站上大聯盟舞台，代打上場獲得保送。昨天剛好滿14周年，包括王建民、陳偉殷、張泰山、王維中、胡智為等10多名球星一起在臉書PO文，「抬頭仰望，一起向52致敬」(52是陳金鋒背號)。

陳金鋒是台灣第一位登上大聯盟的球員，讓後輩知道原來台灣球員「有能力」站上棒球最高殿堂。曾旅美的胡金龍說：「陳金鋒就像是日本野茂英雄、韓國朴贊浩一樣，為台灣球員鋪路，沒有他，就沒有現在的我。」若沒有鋒哥，自己現在一定沒再打棒球了。

(圖片)

王建民
王建民。(翻攝王建民臉書)
陳偉殷
陳偉殷。(翻攝陳偉殷臉書)
王維中
王維中。(翻攝王維中臉書)
胡智為
胡智為。(翻攝胡智為臉書)
陳鏞基
陳鏞基。(翻攝陳鏞基臉書)
張泰山
張泰山。(翻攝張泰山臉書)
中時電子報運動專頁
關鍵字：陳金鋒大聯盟
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