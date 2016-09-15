台北花園大酒店六國餐廳「舌尖海味-鮪魚割烹」嚐美饌

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台北花園大酒店六國餐廳鮪魚割烹秀。圖：業者提供

各式黃鰭鮪魚美饌。圖：業者提供

喜愛鮪魚的老饕有福了，4~10月為黃鰭鮪魚的豐收季節，為了讓消費者第一時間品嚐到肉質鮮甜、滑順綿密的黃鰭鮪魚，台北花園大酒店六國餐廳自9月19日至10月23日推出「舌尖海味-鮪魚割烹秀」活動，平日每位699+10％，假日每位NT$899+10％。

活動由主廚團隊規劃一系列黃鰭鮪魚美饌，餐檯無限供應鮪魚刺身、握壽司及鍋物等料裡，週末六日晚餐時段，現場演繹精采實境鮪魚割烹秀，親臨其境的美食感動，頂級海味盛宴更顯非凡。

台北花園大酒店六國餐廳「舌尖海味-鮪魚割烹秀」選用東部沿海遠洋捕獲重達20公斤以上的黃鰭鮪魚，渾圓飽滿、豐腴體型的黃鰭鮪魚，色澤閃耀出桃紅色光芒，主廚團隊熟稔魚體的筋絡，巧手俐落刀工處理下，不但魚肉鮮美滑嫩倍增，口感格外紮實甜美，精采程度更是使人讚嘆。

集團餐飲部營運長石益鳴表示：「黃鰭鮪魚為鮪魚品種中生長速度最快的鮪魚，營養價值甚高，一直以來深受消費者的愛戴，此次以回饋不加價方式，餐檯上無限供應新鮮的黃鰭鮪魚料理及週末時段鮪魚割烹秀，目的讓消費者品嚐到尚青的鮮甜美味，期望可刺激且帶動1~2成業績。」

舌尖海味-鮪魚割烹秀推薦料理包括：

黃鰭鮪魚生魚片，以來自遠洋的黃鰭鮪魚，主廚團隊俐落的在頭部劃刀，快速的一砍一轉，將魚頭與身體分離，輕輕取下黃鰭鮪魚腹肉，果凍般桃紅色澤使人食指大動，鮮甜與口感相呼應，原汁原味完整呈現。

黃鰭鮪魚頭味噌湯，以昆布柴魚為基底，再加入甘口白味噌（西京味噌）、辛口信州味噌及台式味噌等熬煮成鹹鮮中帶有甘甜的味噌湯底，再融入鮮新黃鰭鮪魚頭燉煮，饕客更可自行選擇豆腐、海帶芽、魚板等喜愛配料，現點現做，濃郁鮮美，讓人吮指難忘。

黃鰭鮪魚散壽司，取用新鮮黃鰭鮪魚骨邊肉，利用湯匙緩緩刮取，為使口感更佳，取出魚肉需細細輕剁，油脂均勻釋出，融入粒粒飽滿且晶透日本越光米與日本白菊醋依照特調比例充分混合的壽司醋飯，上層灑上清香蔥花，細緻滑膩，甜香交融，是嗜食鮪魚的饕客們最佳選擇。

黃鰭鮪魚握壽司，現流上等肉質肥美飽滿的黃鰭鮪魚無需過多調味，即可誘人，搭配上壽司醋飯，厚實甘甜，淡淡鹹香海味在嘴裡悠游！

黃鰭鮪魚壽司捲，將鮪魚骨旁肉質細嫩生鮪魚肉剁碎，再與海苔、壽司醋飯、小黃瓜、新鮮芥末捲起，看似簡單樸實，鮮味更是襲人！

炙燒黃鰭鮪魚，特選黃鰭鮪魚腹部身肉，以炙燒手法呈現，在火侯拿捏精準控制下，油脂更顯豐厚與細膩，交織出鮮甜清爽的美味享受!

六國餐廳「舌尖海味-鮪魚割烹秀」活動期間每週六、日晚餐時段19:00 開始，現場精采鮪魚割烹秀。

(工商)