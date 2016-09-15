吳敦義將訪舊金山 行程滿檔

吳敦義本月底的訪美之行將走訪五個城市，其中舊金山是停留最久、活動最多的一站。圖為今年一月總統大選期間，吳敦義與胡志強在台北出席國民黨海外支持者的造勢大會。(資料照片/陳子巖攝)

舊金山灣區僑界人士昨天大陣仗召開記者會，宣布吳敦義到訪的公開行程。(圖:陳子巖攝)

國民黨中央委員鍾維君(圖中)在記者會上指出，前副總統吳敦義將到訪舊金山灣區與僑胞做「零距離」的接觸與交流。(圖陳子巖攝)

前副總統吳敦義在卸任之後首度出國訪美，在美國的五大主要僑社行程中，以舊金山灣區停留時間最長、也最為滿檔。

負責安排前副總統吳敦義到訪灣區的僑領鍾維君與王維等人，昨天舉行記者會公布相關行程。吳敦義將於9月29日至10月2日訪問灣區，除了將參訪矽谷知名高科技公司Google之外，還將赴史丹佛大學胡佛研究所檔案室閱讀「兩蔣日記」，並且，吳敦義還將赴全美至德三德總公所祭祖、拜會與中華民國關係緊密的傳統僑社「肇慶總會館」、「合和總會館」、並到訪保留著許多國父孫中山先生遺物和遺跡的洪門致公總堂，並在舊金山華埠餐廳內出席全僑公宴。

國民黨中央委員鍾維君在記者會上指出，前副總統吳敦義將到訪舊金山灣區與僑胞做「零距離」的接觸與交流，並分享其從政經驗。吳敦義將於10月1日在南灣華僑文教中心以「台灣的何去何從」為主題發表專題演說，這將是他在灣區的唯一公開演講。

鍾維君認為，吳副總統自1973年擔任台北市議員起至2016年卸任副總統，在逾40年的公職生涯中，歷任立委、縣長、市長、行政院長和副總統，並擔任國民黨中央秘書長、副主席和代理黨主席等職。鍾維君說，「在台灣政壇中，沒有人能有吳敦義的如此完整履歷。」

吳敦義此行訪美主要是應全美台灣同鄉聯誼會之邀，主辦單位透露，原本該會也邀請前總統馬英九出席，並安排好場地邀請馬前總統回到其母校哈佛大學舉行演講，不過由於馬前總統的時間難以配合，於是作罷。

即將接任全美台灣同鄉聯誼會會長王維指出，為了配合吳敦義前副總統向總統府申請訪美之行的審核作業，該會提供了包括活動邀請函等鉅細靡遺的資料，連吳敦義在年會上要見那些鄉親的名單都一一附上。王維表示，吳敦義此次訪美主要是應邀出席9月23日在波士頓舉行的全美台灣同鄉聯誼會年會，並順道訪問紐約、休士頓、舊金山和洛杉磯。

(中時電子報)