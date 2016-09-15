福原愛21日東京記者會 傳江宏傑出席

日本桌球天后、27歲的福原愛被媒體報導本月初已與台灣桌球王子江宏傑在東京登記結婚。福原愛預定21日在東京舉行記者會，日媒報導，江宏傑也將一同出席。

日媒Sponichi Annex報導，本月8日得知，福原愛於本月上旬向東京的區公所登記與江宏傑結婚。本月8日，福原愛所屬的經紀公司只發表聲明說：「現階段暫不予置評。日後會做說明」。

本月10日，福原愛出任新宿警察署（警局）「一日署長」時，未言及結婚一事。

日媒報導，一般預料，21日在東京舉行的記者會上，福原愛和江宏傑可能會針對今後的生活、活動等做說明。

在日本，男女都是演藝圈藝人結婚的話，常會看到開記者會說明的情況，但體壇選手結婚，一同出席記者會的情況實屬罕見。記者會上，福原愛與江宏傑倆人可能被問到許多問題，但精通中文的福原愛可充當「口譯」，幫丈夫江宏傑和媒體。

福原愛3歲就開始打桌球、常在練球或比賽時哭的可人模樣被暱稱為「愛哭鬼小愛」。11月1日她將過28歲生日，嫁為人妻之後的首場發聲記者會，備受關注。1050915

(中央社)