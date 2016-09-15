奇招！川普上Dr. Oz公布體檢報告

川普上當紅熱播的醫療節目公布體檢報告成為今天的選舉話題。(照片取自節目主持人Mehmet Oz推特@DrOz)

共和黨總統候選人川普不愧是娛樂大亨，懂得如何炒作話題製造效果。正當外界熱議他到底會不會公布體健報告之際，他今天出人意料的現身在美國收視甚高的知名醫療節目「Dr. Oz Show」，並在節目上公布了他最新收到的體健報告。

川普上週接受的體檢，仍然是由先前為他開診斷證明的私人醫生哈洛伯．恩斯汀(Harold Bornstein) 為他做的檢查，今天川普帶著一份健檢報告摘要上「Dr. Oz Show」節目錄影，並由主持人明星醫生Mehmet Oz為他詳細檢視這份體檢結果。

參與在錄影的觀眾透露，川普說，新的體檢報告顯示他的體重少了15磅；川普也在節目中和明星醫生Mehmet Oz探討他平常的運動、飲食習慣還有廣泛的健康相關議題，還包括川普的健保政策等。

這個訪談長達1 小時，不過節目要等明天(當地時間周四)才會播出，川普競選陣營也將在明天正式對媒體公布這份體檢報告。

在民主黨總統候選人希拉蕊生病之後，候選人的健康問題便成為這幾天選戰熱議的焦點，川普曾表示他上周已經接受全身健康檢查，會在本周公布非常具體數字的體檢報告。今天他的意外現身，讓所有在攝影棚錄影的觀眾驚呼連連，而這幾天一直緊盯著川普體檢報告的媒體記者則是傻眼，想不到他是以這樣的方式公布。

上個月川普曾公布一份恩斯汀醫生開具的醫生診斷證明(doctor’s note)，宣稱川普將會是「有史以來最為健康的總統」，不過事後恩斯汀醫生吐槽稱，這份證明是去年12月在倉促間不到5分鐘完成的。在各界高度矚目川普的健康狀況下，川普上周接受了恩斯汀醫生所做的全身健康檢查，希望能解除外界的疑慮。

(中時電子報)