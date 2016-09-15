NBA》美媒評10大小前鋒 甜瓜竟輸他

我要評比

「字母哥」阿提托康波年僅21歲，潛力十足。(美聯社資料照)

32歲「甜瓜」安東尼(左)，近年傷痛纏身，得分與三分命中率逐漸下滑。(美聯社資料照)

(03:52更新內文)美國權威運動刊物《運動畫刊》網站部落格「Fansided」今評比NBA 10大小前鋒，騎士的詹姆斯名列第一，勇士杜蘭特、馬刺雷納德分居第二和第三。比較特別的是，公鹿「字母哥」阿提托康波排名第六，力壓第七的尼克「甜瓜」安東尼。

報導指出，詹姆斯球風全面，上季總冠軍最後3戰，場均可飆36.3分、11.7籃板和9.7助攻，還有​​3抄截與3火鍋；帶領騎士奪冠後，詹皇再次奪回「聯盟第一人」稱號。

杜蘭特上季場均可得28.2分、8.2籃板和5助攻，投籃命中率和三分命中率分別為50.5%和38.7%。加盟勇士後，他的進攻效率可望再次提升。

「字母哥」阿提托康波上季場均16.9分、7.7籃板和4.3助攻，並扮演控衛角色，有效控制失誤。明星賽後，數據再升至19分、9籃板與7助攻，接近詹皇和威斯布魯克等級，且才21歲，令人無限期待。

近2年飽受傷病折磨的安東尼，上季場均助攻達生涯新高的4.2次，但得分降到21.8分，是2005年以來最低，三分命中率也才33.9%。尼克戰績不佳，讓他備受專家質疑。

小前鋒第四名是溜馬保羅喬治，第五為公牛吉米巴特勒。第七名是被低估的爵士戈登海沃德，場均可得19分、5籃板和4助攻。林書豪前隊友黃蜂巴坦排名第九，第十是拿到4年9400萬美元頂薪的灰熊帕森斯。

(中時電子報)