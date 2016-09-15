Uber自駕車載客 美國匹茲堡上路

UBER已有4輛載滿儀器的福特（Ford）油電混合動力車Fusion在匹茲堡正式上路載客。(圖片取自abcnews)

沒有司機的無人自駕車你敢坐嗎？Uber今天在美國匹茲堡推出開創性的自駕車載客服務，領先矽谷的競爭對手，可望帶來運輸業的新革命。

匹茲堡複雜多變的道路上有不少陡峭和狹窄的街道、坑窪、隧道和橋樑被認為是對司機最有挑戰性的美國城市之一。Uber顯然希望其自動駕駛技術能克服匹茲堡的道路，來證明自駕車的安全可靠。

這些自駕車上布滿雷射、攝影 鏡頭和其他感測器，卻無人手握方向盤。但為了安全起見，每輛自駕車要有2名公司技師，其中1人在司機座上，準備突發狀況隨時接手，另外一人則監控汽車的動態。目前已有4輛載滿儀器的福特（Ford）油電混合動力車Fusion在匹茲堡正式上路載客。Uber表示，該公司至少還有另外12輛車準備上路。

Uber創辦人兼執行長卡拉尼克（Travis Kalanick）更表示表示：「我們擁有全球最強大的自動駕駛工程團隊之一，以及經營數百座城市共乘和接送網絡的豐富經驗。」

只不過不少民眾仍對此技術不信任，認為若地圖導航不能即時更新，自駕車不能掌握路況是一件很危險的事，很多人還是寧願相信人類司機的判斷。

(中時電子報)