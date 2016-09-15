歐巴馬：美準備解除對緬制裁措施

歐巴馬總統今天在與來訪的緬甸翁山蘇姬會談時說，美國準備解除對緬甸的制裁措施。這是翁山蘇姬成為緬甸實際領導人以來首次與歐巴馬舉行的正式會談。

法新社和路透社報導，歐巴馬總統在白宮橢圓形辦公室會見翁山蘇姬時說：「美國現在準備解除對緬甸實施多年的制裁措施。」他接著說，此事「不久」就將實現。

他說：「這是一件正確的事，將確保緬甸人民見到他們新作事方式和新政府所得到的回報。」

稍早，歐巴馬在寫給國會的信中說，他將恢復包括緬甸在內的貧窮國家優惠關稅。緬甸是在20多年前因為執政的軍事執政團違反人權而被取消優惠關稅。

翁山蘇姬：「我們認為解除所有傷害我們經濟的制裁措施的時刻已經到來。」

她說，過去美國國會是用支持這些制裁措施的方式向緬甸軍事執政團施壓，要求進行民主改革。（譯者：中央社簡長盛）1050915

(中央社)