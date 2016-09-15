莫蘭蒂橫掃 15日停班停課縣市一覽表

我要評比

河東、光復街口一處私人停車場搭建「貨櫃屋」辦公室不敵莫蘭蒂強風，飛越整個馬路擋在路口。（曹明正翻攝）

莫蘭蒂颱風橫掃台灣，為南台灣帶來嚴重災情，高雄許多地區路樹被吹倒連根拔起，不少招牌也被吹落，近百萬戶停水、23萬戶停電，因此高雄市今風力及雨量雖未達停班課標準，但仍宣布停止上班、上課，另外，金門縣、屏東縣、澎湖縣今日也是停止上班上課，以下為行政院人事行政總處所公布停班課縣市一覽表。

基隆市 今天未達停止上班及上課標準

台北市 今天未達停止上班及上課標準

新北市 今天未達停止上班及上課標準

桃園市 今天未達停止上班及上課標準

新竹市 今天未達停止上班及上課標準

新竹縣 今天未達停止上班及上課標準

苗栗縣 今天未達停止上班及上課標準

台中市 今天未達停止上班及上課標準

彰化縣 今天未達停止上班及上課標準

雲林縣 今天未達停止上班及上課標準

南投縣 今天未達停止上班及上課標準

嘉義市 今天未達停止上班及上課標準

嘉義縣 今天未達停止上班及上課標準

台南市 今天未達停止上班及上課標準

高雄市 今天已達停止上班及上課標準

屏東縣 今天已達停止上班及上課標準

宜蘭縣 今天未達停止上班及上課標準

花蓮縣 今天未達停止上班及上課標準

台東縣 今天未達停止上班及上課標準

關山鎮、鹿野鄉、太麻里鄉、大武鄉、海端鄉、金峰鄉、延平鄉: 今天已達停止上班及上課標準。

澎湖縣 今天已達停止上班及上課標準

連江縣 今天未達停止上班及上課標準

金門縣 今天已達停止上班及上課標準

(集團連線報導)