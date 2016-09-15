巴黎再逮未成年恐攻嫌 一週以來第3人
巴黎警方今天又逮捕一名只有15歲的未成年人，他在社群網絡被警方鎖定，因涉嫌意圖發動「聖戰」攻擊而遭調查。這已是巴黎一週以來第3名被發現涉嫌恐怖行動的未成年人。
費加洛報（Le Figaro）報導，這名未成年人先前就曾因涉及恐怖行動而被調查，並被列入「S檔案」，也就是涉及國家安全的受監控人物。
警方在加密的通訊軟體上鎖定他，他與法國籍極端份子卡辛（Rachid Kassim）有聯繫，而卡辛涉嫌從伊拉克、敘利亞地區遠端指揮「聖戰士」在法國發動攻擊。
警方從這名未成年人在加密軟體上的通訊紀錄，判斷他可能採取攻擊行動，於是以涉嫌與恐怖份子同謀之名對他展開調查，並暫時拘留他。
這已是巴黎一週以來第3名因涉嫌恐怖行動而遭逮捕的未成年人。
巴黎警方於12日拘留了一名同樣15歲的未成年人，他涉嫌意圖持刀發動攻擊；14日早上，巴黎警方也以同樣的犯罪嫌疑逮捕了一名未成年男孩。
警方懷疑，這些男孩的行動，可能都與卡辛的指揮有關。
9月初，3名女性涉嫌意圖在巴黎聖母院旁引爆一輛載著瓦斯瓶的汽車，這是法國第一次出現由女性「聖戰士」發起的行動，可能也是受卡辛指使。1050915
(中央社)
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