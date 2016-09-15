台灣本島脫離莫蘭蒂暴風圈 金門風雨增強

莫蘭蒂颱風最新動態圖。(圖截自中央氣象局)

莫蘭蒂颱風橫掃台灣，為南台帶來不小的災情，根據中央氣象局最新資料顯示，莫蘭蒂颱風中心已於今日2時左右由金門進入福建，過去3小時強度略為減弱且暴風圈亦較縮小，並繼續朝北北西轉北方向行進，台灣本島已脫離其暴風圈，澎湖及金門風雨仍持續中。預計此颱風強度仍有持續減弱且暴風圈有縮小的趨勢。

莫蘭蒂暴風圈已脫離台灣本島，不過外島地區金門以及澎湖仍在陸上警戒範圍內，颱風中心正通過金門，該區風雨明顯增強，須注意防範。

氣象局也提醒，台灣各沿海地區(含蘭嶼、綠島)及澎湖、金門、馬祖有較強陣風並有長浪發生，需避免前往海邊活動，且適逢大潮期間，沿海低窪地區應防淹水及海水倒灌。

稍早，氣象局針對部分地區發布豪、大雨特報，台東、花蓮地區及屏東山區、高雄山區有局部大雨或豪雨，屏東、高雄平地及金門、澎湖、台南、基隆地區、南投山區、新北山區有局部大雨發生的機率。

另外，自13日0時至15日2時出現較大累積雨量如下：屏東縣西大武山823毫米、花蓮縣天祥642毫米、台東縣南鵝6444毫米、宜蘭縣太平山395毫米、高雄市排雲347毫米、南投縣丹大299毫米。

(集團連線報導)