台灣本島脫離莫蘭蒂暴風圈 金門風雨增強
莫蘭蒂颱風橫掃台灣，為南台帶來不小的災情，根據中央氣象局最新資料顯示，莫蘭蒂颱風中心已於今日2時左右由金門進入福建，過去3小時強度略為減弱且暴風圈亦較縮小，並繼續朝北北西轉北方向行進，台灣本島已脫離其暴風圈，澎湖及金門風雨仍持續中。預計此颱風強度仍有持續減弱且暴風圈有縮小的趨勢。
莫蘭蒂暴風圈已脫離台灣本島，不過外島地區金門以及澎湖仍在陸上警戒範圍內，颱風中心正通過金門，該區風雨明顯增強，須注意防範。
氣象局也提醒，台灣各沿海地區(含蘭嶼、綠島)及澎湖、金門、馬祖有較強陣風並有長浪發生，需避免前往海邊活動，且適逢大潮期間，沿海低窪地區應防淹水及海水倒灌。
稍早，氣象局針對部分地區發布豪、大雨特報，台東、花蓮地區及屏東山區、高雄山區有局部大雨或豪雨，屏東、高雄平地及金門、澎湖、台南、基隆地區、南投山區、新北山區有局部大雨發生的機率。
另外，自13日0時至15日2時出現較大累積雨量如下：屏東縣西大武山823毫米、花蓮縣天祥642毫米、台東縣南鵝6444毫米、宜蘭縣太平山395毫米、高雄市排雲347毫米、南投縣丹大299毫米。
(集團連線報導)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。