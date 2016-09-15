內湖運動中心祝融肆虐 警消強風中灌救滅火

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北市內湖運動中心大樓失火，雲梯車在強風中升起救援。（黃世麒攝）

北市內湖運動中心大樓失火，雲梯車在強風中升起救援。（黃世麒攝）

北市內湖運動中心大樓失火，11樓的電梯機房可見紅色火光。（黃世麒攝）

受莫蘭蒂颱風影響，雲梯車升起後，射出的水柱被強風破壞成水霧狀，增加救援難度。（黃世麒攝）

受莫蘭蒂颱風影響，雲梯車升起後，射出的水柱被強風破壞成水霧狀，增加救援難度。（黃世麒攝）

台北市內湖運動中心15日凌晨近3時發生火警，位於11樓的電梯機房竄出火舌，並一路往上延燒到13樓的電機機房。警消獲報派出21輛各式消防、救護車，出動48名消防救護人員到場。

受莫蘭蒂颱風影響，雲梯車升起後，射出的水柱被強風破壞成水霧狀，增加救援難度，靠著消防員徒步走上去才得以救火，最後花了近2小時才完全撲滅火勢。

至於起火原因及災損則由警消調查釐清中。

(中時)