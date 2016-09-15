美國將解除對緬甸經濟制裁

緬甸領導人翁山蘇姬訪美，美國總統歐巴馬同時並宣布「很快」將解除針對緬甸的長達數十年的經濟制裁。(圖片取自美聯社)

緬甸領導人翁山蘇姬訪美，美國總統歐巴馬14日在白宮接見來訪的她，同時並宣布「很快」將解除針對緬甸長達數十年的經濟制裁。歐巴馬說，雖然緬甸的民主進程尚未完成，但朝正確道路前進。

歐巴馬已宣布恢復緬甸的「普遍化優惠關稅」（GSP），讓緬甸從貧窮及開發中國家進口商品免除關稅限制，並鼓勵美國企業到緬甸投資。歐巴馬表示， 「這是正確的事，為了確保緬甸人民看到美國對做生意新方式和對新政府的獎勵。」

緬甸是世界上最貧窮的國家之一，並一直享受貿易優惠待遇。但是，美國總統布希於1989年暫停貿易優惠待遇。

(中時電子報)