中颱馬勒卡朝北台而來 最快今晚海警

馬勒卡最快今晚發布海警。(圖截自中央氣象局)

莫蘭蒂暴風圈今晨才剛遠離台灣本島，中颱馬勒卡卻緊追而來，預計週五(16日)下半天到週六(17日)是最接近台灣的時候，之後會以類似拋物線路徑北轉往日本，氣象局不排除最快今晚發布馬勒卡海警。

根據中央氣象局資料顯示，馬勒卡颱風目前中心位置在鵝鑾鼻東南東方1140公里海面上，持續朝向西北西轉西北進行，中心附近最大風速每秒35公尺(即每小時126公里)，相當於12級風，瞬間最大陣風每秒45公尺(即每小時162公里)，相當於14級風，7級風暴風半徑120公里。

中颱馬勒卡未來幾天會往琉球附近海面至台灣東北部外海移動，預計週五下半天到週六最接近台灣，並將為北台灣帶來較多水氣，使得北部及東北部地區天氣變得不穩定，屆時將有明顯雨勢。

(集團連線報導)