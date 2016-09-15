MLB》光芒不死鳥卡布 2安好投獵藍鳥
光芒前王牌投手卡布(Alex Cobb)今繳出6.2局2安失1分好投，加上打擊群13安火力支援，率隊以8比1擊敗藍鳥，卡布奪下兩年來首勝。藍鳥輸球後，暫居美聯外卡第二名，以1.5場勝差領先老虎和洋基。
28歲的卡布，在2012~14年，連3季都超過10勝，其中2年自責分率低於3，是光芒倚重的主戰投手。但之後動韌帶重建手術(Tommy John)，去年整季報銷，今年才東山再起。
卡布賽前兩次先發表現不錯，2日對藍鳥主投5局責失2分，8日戰洋基6局責失3分。今尬藍鳥，6.2局被敲2安、3保送，只失1分，摘下本季首勝(0敗)，自責分率3.06。
(中時電子報)
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