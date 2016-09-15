政治力介入？海外撤旗法律戰延燒
對舊金山中華總會館違章撤除中華民國國旗提出控告的肇慶總會館3位商董，周二再度向舊金山高等法院提出修正或推翻法官先前對該案之判決，並質疑背後有外國政治力的介入。
提出控訴的3名原告周達昌、關宗魯和張耀庭此舉，不僅槓上了該案主審法官懷斯曼，同時亦指控「中國大陸指使及威脅」。
原提告人在訴狀書上指出，「近日，中華總會館在中國大陸指使及威脅下於7月30日未逾2/3、亦未事前通知下而通過上訴， 又於8月27日公然違反章程，並向原告挑戰若不服可去法庭。」
舊金山高院於7月25日作出判決指舊金山中華總會館通過之撤旗案違反該館章程未達2/3應屬無效，並命令應將撤除之旗放回原處。另外，在法院判決之後，中華總會館於8月27日提出臨時動議要求該總會館今後將只懸掛美國國旗、加州州旗和會館會旗，該提議獲36票比16票通過。
針對中華總會館的此一新決議，3原告在訴狀中指出，「誠然，法官判決對於未來就國旗擺設重新投票，設下投票標準為逾2/3，使中華總會館及中共以為只要把投票數弄到逾2/3即可阻止中華民國國旗放回去，並極放膽法院會縱容此明目張膽的非法行為。」
周達昌等告指出：「據加州法律, 法官在判決中加上未來投票需逾2/3係逾權無效之命令。因為，法官不得以判決來重寫(re-write)或改變(change)中華總會館的合法章程，法官也沒有權力對於原吿在起訴狀中未請求之事項遽下新的判決。」
除此之外，原告並質疑稱：「法院逾權加入未來投票之票數要求，可能是受被告今年以來的影響。有證據顯示，被告方曾經在4-5月間曾背著原告律師與法官有私下接觸，以及(被告)高鈐律師在八月的提早取得判決，並在判決尚未公佈便上訴。 這是否是中華總會館在8月27日敢公然挑戰法院及違反章程之因？」
3原告特別向法庭提出，「為中共操縱的中華總會館於8月27日投票乃屬無效」，「並企盼法院能依法更正判決，杜絕外力非法干擾加州社團」。
(中時電子報)
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