莫蘭蒂橫掃 中秋節交通異動一覽表
【不斷更新】莫蘭蒂颱風今晨已遠離台灣本島，已於今日2時左右由金門進入福建，昨日受到莫蘭蒂肆虐，南台災情嚴重，今日部分海陸空交通也受颱風影響而有異動，以下是《中時電子報》整理部分。
【雙鐵】
●台鐵：
1.台鐵於颱風過後第一班車開行前，確認行車安全無虞後，已陸續恢復正常行駛。目前除南迴線(枋寮＝台東)及潮州＝枋寮間停駛外，其餘各線(含各支線)各級列車均恢復正常行駛。
2.阿里山森林鐵路全面停駛。
●高鐵：
全線維持正常營運，惟為確保運行安全，若部分路段之風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限。
【輪船】
●麗娜輪(蘇澳-花蓮)，16、17、18日全面停航。
●臺馬之星長程航班、臺馬輪短程航班，15日全面停航。
●行駛東港小琉球8航班15日停航，16日視天氣再行決定。
●蘭嶼往返本島的交通船，15日全面停航。
●嘉義布袋通往澎湖的藍色公路，於15日禁止客輪出海。
【航空】
●國內線
復興：
1.金門航線全部取消。
2.馬公航線12點前取消，午後視天候決定。
3.本島航線暫訂正常，視天候決定。
華信：
馬公10點後、金門14點後恢復正常起降，其他各地航班正常起降。
立榮：
1.馬祖航線全部取消。
2.馬公12點後、金門17點後恢復正常。
3.台北往返台東，下午1點後恢復正常。
遠東：
馬公航線12點前取消、金門航線14點前取消，後續暫訂恢復，視天候決定。
松山—金門FE8861延後120分、FE070延後30分。
馬公—松山FE8025、8026均延後105分，FE8826延後120分、FE027延後30分。
金門—台中FE1058延後120分、FE1051延後110分。
台中—馬公FE3057延後120分、FE3056延後30分。
高雄—金門FE095延後30分、FE096延後100分。
高雄—馬公FE085延後90分、FE086延後85分、FE087延後80分、FE088延後75分。
德安：視情況逐班異動。
●國際線
長榮、立榮無變動。
華航：
1.14日延至15日：
大阪—高雄CI167延至03:50、仁川—高雄CI165延至04:00、香港—高雄CI948延至05:10、成田—高雄CI103延至08:00起飛。
2.15日延遲：
桃園—廈門AE991延至12:45、高雄—成田CI102延至12:50、高雄—廈門AE967延至15:15起飛。
遠東：
14日成都—高雄FE182航班延至15日10點起飛。
(中時電子報)
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