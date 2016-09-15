莫蘭蒂橫掃 中秋節交通異動一覽表

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台灣高鐵宣布，今全線維持正常營運。(圖/中時資料照)

【不斷更新】莫蘭蒂颱風今晨已遠離台灣本島，已於今日2時左右由金門進入福建，昨日受到莫蘭蒂肆虐，南台災情嚴重，今日部分海陸空交通也受颱風影響而有異動，以下是《中時電子報》整理部分。

【雙鐵】

●台鐵：

1.台鐵於颱風過後第一班車開行前，確認行車安全無虞後，已陸續恢復正常行駛。目前除南迴線(枋寮＝台東)及潮州＝枋寮間停駛外，其餘各線(含各支線)各級列車均恢復正常行駛。

2.阿里山森林鐵路全面停駛。

●高鐵：

全線維持正常營運，惟為確保運行安全，若部分路段之風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限。

【輪船】

●麗娜輪(蘇澳-花蓮)，16、17、18日全面停航。

●臺馬之星長程航班、臺馬輪短程航班，15日全面停航。

●行駛東港小琉球8航班15日停航，16日視天氣再行決定。

●蘭嶼往返本島的交通船，15日全面停航。

●嘉義布袋通往澎湖的藍色公路，於15日禁止客輪出海。

【航空】

●國內線

復興：

1.金門航線全部取消。

2.馬公航線12點前取消，午後視天候決定。

3.本島航線暫訂正常，視天候決定。

華信：

馬公10點後、金門14點後恢復正常起降，其他各地航班正常起降。

立榮：

1.馬祖航線全部取消。

2.馬公12點後、金門17點後恢復正常。

3.台北往返台東，下午1點後恢復正常。

遠東：

馬公航線12點前取消、金門航線14點前取消，後續暫訂恢復，視天候決定。

松山—金門FE8861延後120分、FE070延後30分。

馬公—松山FE8025、8026均延後105分，FE8826延後120分、FE027延後30分。

金門—台中FE1058延後120分、FE1051延後110分。

台中—馬公FE3057延後120分、FE3056延後30分。

高雄—金門FE095延後30分、FE096延後100分。

高雄—馬公FE085延後90分、FE086延後85分、FE087延後80分、FE088延後75分。

德安：視情況逐班異動。

●國際線

長榮、立榮無變動。

華航：

1.14日延至15日：

大阪—高雄CI167延至03:50、仁川—高雄CI165延至04:00、香港—高雄CI948延至05:10、成田—高雄CI103延至08:00起飛。

2.15日延遲：

桃園—廈門AE991延至12:45、高雄—成田CI102延至12:50、高雄—廈門AE967延至15:15起飛。

遠東：

14日成都—高雄FE182航班延至15日10點起飛。

(中時電子報)