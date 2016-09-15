白宮計劃明年接收11萬名難民

白宮目前對外宣布，計劃在2017年將難民名額增至11萬，以便收容更多來自世界各地的難民。(圖片取自washington.org)

白宮目前對外宣布，計劃在2017年將難民名額增至11萬，以便收容更多來自世界各地的難民。

2013至2015年間，美國每年接收7萬名難民，2016年為8萬5千人，美國國務卿約翰向美國國會表示，在過去一年中，奧巴馬政府尋求在2017年接收10萬名難民，如果可能的話會增加人數。2017年計劃增至11萬人。與2015年相比，2017年的難民名額增幅為57%。

美國國務卿約翰，所有國家都應該多做一些有利於弱勢人群的事，這一措施符合美國政府的信念。

而隨著美國將來的大選，兩黨候選人的難民政策成為總統選舉中最受關注的競選話題之一。共和黨總統候選人川普曾1提議一個阻所有穆斯林人移民到美國的臨時禁令，引起軒然大波。民主黨總統候選人希拉蕊則希望歐巴馬政府針對增加敘利亞難民的目標得以實現，即美國每年接收敘利亞難民人數從1萬人增至6萬5千人。

(中時電子報)