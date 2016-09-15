列斯特摘17勝 小熊封王只差一步

我要評比

「抗癌鬥士」列斯特，先發8局被敲3安、無失分，摘下第17勝。(美聯社)

(06:33更新內文)國聯中區前兩名小熊與紅雀今正面對決，小熊靠左投列斯特(Jon Lester)8局3安無失分好投，加上精神領袖雷佐(Anthony Rizzo)雙響炮助威下，以7比0完封紅雀，在國中封王魔術數字降至1，小熊上次分區稱霸是在2008年。

32歲左投列斯特，展現老將價值，先發8局送出8三振、1保送，摘下17勝(4敗)，自責分率降至2.40。紅雀由14勝強投馬丁尼茲(Carlos Martinez)先發，但挨大衛羅斯(David Ross)兩分炮與雷佐陽春彈，先發6局失4分吞下第8敗。

紅雀輸球後，在國聯外卡戰暫居第三，落後第二的大都會1場勝差。國聯外卡主要是巨人、大都會與紅雀三強鼎立，第四的馬林魚距大都會有5場差距。

(中時電子報)