列斯特摘17勝 小熊封王只差一步
(06:33更新內文)國聯中區前兩名小熊與紅雀今正面對決，小熊靠左投列斯特(Jon Lester)8局3安無失分好投，加上精神領袖雷佐(Anthony Rizzo)雙響炮助威下，以7比0完封紅雀，在國中封王魔術數字降至1，小熊上次分區稱霸是在2008年。
32歲左投列斯特，展現老將價值，先發8局送出8三振、1保送，摘下17勝(4敗)，自責分率降至2.40。紅雀由14勝強投馬丁尼茲(Carlos Martinez)先發，但挨大衛羅斯(David Ross)兩分炮與雷佐陽春彈，先發6局失4分吞下第8敗。
紅雀輸球後，在國聯外卡戰暫居第三，落後第二的大都會1場勝差。國聯外卡主要是巨人、大都會與紅雀三強鼎立，第四的馬林魚距大都會有5場差距。
(中時電子報)
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