醫師：希拉蕊肺炎康復中 適合擔任總統
美國民主黨總統提名人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）的醫生說，希拉蕊得的是非傳染性的細菌性肺炎，但她仍然「很健康和適合擔任美國總統」。
美聯社報導，希拉蕊陣營今天公布希拉蕊的健康資訊。希拉蕊上週被診斷出得了肺炎。
希拉蕊陣營說，希拉蕊全部健康檢查結果的其餘部分「很正常」，且她的「心智狀況極佳」。
希拉蕊的醫生巴達克（Lisa Bardack）並且說，希拉蕊在服用抗生素和休息後「正在康復中」。
助理則說，她將在明天恢復競選活動。（譯者：中央社簡長盛）1050915
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。