醫師：希拉蕊肺炎康復中 適合擔任總統

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美國民主黨總統提名人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）的醫生說，希拉蕊得的是非傳染性的細菌性肺炎，但她仍然「很健康和適合擔任美國總統」。

美聯社報導，希拉蕊陣營今天公布希拉蕊的健康資訊。希拉蕊上週被診斷出得了肺炎。

希拉蕊陣營說，希拉蕊全部健康檢查結果的其餘部分「很正常」，且她的「心智狀況極佳」。

希拉蕊的醫生巴達克（Lisa Bardack）並且說，希拉蕊在服用抗生素和休息後「正在康復中」。

助理則說，她將在明天恢復競選活動。（譯者：中央社簡長盛）1050915

(中央社)